Luego de la firma protocolaria de un acuerdo entre la Gobernación y el Ministerio del Interior, el departamento contará con un nuevo esquema de seguridad para fortalecer la lucha contra la criminalidad, en especial, contra los delitos del homicidio y la extorsión.

El convenio se suscribió este jueves en la plaza central del municipio de Sabanalarga entre el ministro Armando Benedetti y el gobernador Eduardo Verano, quienes estuvieron acompañados del comandante de la Policía General, general Carlos Triana, y el alcalde del municipio, José Elías Chams, entre otros.

“Firmamos un convenio para la modernización del sistema de videovigilancia en el Atlántico. Es un paso histórico, un paso fundamental en la seguridad de nuestro departamento. La Policía Nacional también ha jugado un papel fundamental en este compromiso y nosotros en la gobernación obviamente que también hemos contribuido porque consideramos que es un paso trascendental para la protección y la tranquilidad de nuestra gente”, aseguró el mandatario departamental.

Puso de presente que la inversión sobrepasa los 45 mil millones de pesos, de los cuales, el Gobierno nacional aportó 75 %, mientras que la Gobernación del Atlántico aportó el 25 % restante, correspondiente a más de $11 mil millones.

“Este esfuerzo conjunto permitirá que 18 municipios, que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla, tengan un sistema moderno de tecnología de punta y hoy por hoy será el sistema de tecnología de punta más avanzado del país”, apuntó.

En ese sentido, explicó que “estamos hablando de un sistema integral que incluye 120 cámaras de movimiento de 360 grados, o sea que pueden girar todo de alta definición, 140 cámaras con lectura automática de placas, 19 licencias dinámicas de analítica e inteligencia artificial”.

Al respecto, el general Carlos Triana señaló que se adelantan diversos ajustes al plan de acción en el departamento para combatir la delincuencia de manera efectiva.

“Mediante la ampliación del número de expertos en investigación criminal, de inteligencia y la adquisición de nuevas capacidades logísticas, tecnológicas, que incluyen el uso de drones e inteligencia artificial vamos a consolidar los lineamientos institucionales y una estrategia diferencial para el departamento”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que “la firma del convenio para la modernización del sistema de vigilancia fortalecerá de manera significativa el sistema integrado de emergencia y seguridad del departamento”.

Comando de Sabanalarga

El ministro Armando Benedetti indicó que se habilitó un Comando especial en Sabanalarga, que funcionará con más 300 agentes de Policía.

“Es un excelente comando de la Policía que estamos inaugurando. Este proyecto es fruto de la unión entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico. Pero más allá de los recursos, lo que celebramos hoy es la tranquilidad que llegará a nuestras calles y parques de familia”, dijo.

En ese sentido, dijo que “lo que está pasando en Malambo, en Cartagena, en Barranquilla, en Soledad, donde estamos en el podio de asesinatos, está relacionado con la extorsión”.