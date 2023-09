Idan Ravin, el encargado de entrenar a los actores de Lakers: Tiempo de ganar

Este enfrentamiento ha sido calificado como “Uno de los partidos del siglo”, y su legado sigue resplandeciendo en el corazón de los aficionados al deporte.

Por eso, llegar al nivel deportivo en el que estuvieron los jugadores en ese momento fue uno de los grandes retos para esta segunda temporada para el entrenador de actores Idan Ravin, quien se ha encargado que todas las escenas y secuencias queden de la mejor manera.

En ese sentido, para conocer más detalles de la preparación de los intérpretes EL HERALDO conversó con Ravin quien reveló cómo fue ese proceso para esta temporada de la exitosa serie de HBO Max.

Una de las particularidades del norteamericano Idan Ravin es que nunca jugó ni de manera profesional ni aficionada a baloncesto y ha logrado posicionarse como uno de los mejores entrenadores de actores.

Ante esto, Ravin aseguró que “cuando la gente me pregunta cómo es que entreno a todas estas superestrellas, yo me río y digo que el jefe de Sony Music no es un exguitarrista, ¿verdad? El jefe de Mercedes Benz no es un exconductor, ¿verdad? A veces creo que se trata de tener un cierto instinto, talento y devoción, y estar dispuesto a dedicar mucho tiempo para llegar a ser muy bueno en algo”.