Shakira recibió placas de Billboard por sus últimos temas musicales

La barranquillera aprovechó para firmar la reciente portada de Billboard en la que es protagonista luego de brindar una entrevista con más de 500 asistentes.

“Hoy en día, nadie le puede decir a la audiencia con qué artistas se relacionan o en qué idioma escuchan la música. Nadie. Es la gente la que manda. Por eso no importa la edad, no importa el género, no importa la condición, no importa el idioma. Lo que importa es si un artista conecta con su público a través de la música”, dijo la cantautora.

Y es que sus recientes éxitos han sido en español y ahora disfruta que así la reconozcan a nivel mundial.

“Cuando empecé con Laundry Service, había muchas interferencias, y me tocó durante años esquivarlas y convencer y era un trabajo duro. Pero todo eso ha cambiado. Hoy en día, cantar en español es lo más cool”.

La Semana de la Música Latina coincide con la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que se transmitirá en vivo desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida, el jueves (5 de octubre) a través de Telemundo. También se emitirá simultáneamente por Universo, Peacock, la aplicación de Telemundo, y en toda Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.