El músico cordobés Francisco Zumaqué, reconocido por crear el icónico Colombia Caribe, himno que resuena con fuerza cada vez que la Selección Colombia pisa el campo de juego, y pone a la hinchada a gritar “Sí sí Colombia, sí sí Caribe”, es el protagonista del concierto inaugural de la edición XVII del Carnaval Internacional de las Artes.

Su intervención se cumplirá este jueves a partir de las 730 p.m. en el teatro José Consuegra Higgins, escenario en el que presentará el álbum Ocaso del Sinú, una propuesta de Música de Cámara en la que participaron el violinista Leonardo Federico Hoyos y el pianista Mauricio Arias.

Su talento ha sido reconocido por destacados artistas de la salsa, como el violinista cubano Alfredo De la Fe, así como por leyendas de la música como Héctor Lavoe y Eddie Palmieri. Su habilidad para fusionar ritmos caribeños con influencias jazzísticas y folclóricas ha cautivado a audiencias de muchos rincones del planeta.

Además de su trabajo en la música popular, Zumaqué ha dejado su marca en el mundo del cine, creando cautivadoras bandas sonoras para películas como La mala hora, El taciturno y Gamín. Por todo esto y más este maestro se muestra al mundo como uno de los costeños más universales.

“Vengo al Carnaval de las Artes a hablar sobre lo que significa ser músico Caribe. Después de un periplo largo y de una formación que me llevó hasta Europa, he concluido que ser músico Caribe significa abrirse a todas las culturas del mundo, yo he podido hacer Jazz, trabajé también con grandes estrellas de la Fania y acabo de grabar un álbum de Música de Cámara, y eso se debe a que le he dado rienda suelta a mis sentidos”.