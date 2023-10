Mamá de Luis Miguel habría reaparecido en clínica psiquiátrica

Recientemente, una nueva y sorprendente pista ha surgido en torno al caso de Marcela Basteri. La prima de Basteri develó para el programa argentino ‘Secretos Verdaderos’ que la habitante de calle que apareció en el 2019 en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires, sería la mamá perdida de ‘Luismi’.

La mujer que afirmó ser la madre de Luis Miguel dice llamarse Honorina Montes y tiene un parecido indiscutible con las fotos de Marcela Basteri.

“Habíamos dicho que no la llamaríamos por su nombre, pero mi mamá, desde que la vio, solo gritaba ‘Marcela, Marcela’, y se abrazaban, y ella no decía nada de no llamarse así. La emoción era recíproca”, señaló la prima de Basteri para el medio citado.