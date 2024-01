Negritas Puloy: 40 años de poder femenino carnavalero

Querían estar. Era su deseo. Soplar las 40 velas de sus participaciones carnavaleras, justamente la vía que tiene por nombre la cantidad de tiempo que llevan bailando el Carnaval.

Querían que fuera el sábado en la Batalla de Flores pero no estarán. Al no haber sido ganadoras del Congo de Oro en 2023, en esta oportunidad no podrán hacer parte del gran día.

“Eso me tiene muy triste, ¿sabes? Porque yo he sido una persona de que por tantos y tantos años he salido en la vía 40, yo he tenido novedades y todo y no he dejado de sacar mi comparsa, han sido 40 años luchando por mi comparsa. 40 años no se cumplen todos los días y menos en una comparsa que requiere tanto esfuerzo, tanto sacrificio”, dice Isabel.

Aún no saben si finalmente ese día, el más importante de todos, estarán en algún desfile. “Estamos reorganizando para ver qué hacemos, porque tampoco nos queremos quedar aquí. Vamos a ver si de pronto para Carnaval de la 44 o algo, pero también toca esperar porque es un día en el que también hay gastos por la música y todo eso”, agrega Martha.

No obstante, lo que sí es seguro es que el lunes de Carnaval, en la Gran Parada de Comparsas dirán presente para mostrar sus 40 años de pasión, brillo y tradición.