‘Matumbé’, el baile arrasador de Martica y Gabriela

A partir de todo ese descubrimiento que tuvo decide crear una carrera que fuese consecuente con sus pasiones, por eso comienza a participar en talleres de formación, ganó el reinado popular en 2003 e incluso llegó a ser una de las vitaminas del Checo Acosta.

Sin embargo, no fue sino hasta que decidió retarse a sí misma que la vida comenzó a marcarle el camino que debía seguir “Mi gran sueño siempre era ser actriz famosa, tanto luché por eso que estuve en el Desafío y casi llego al top 10 porque yo pensé que así alcanzaría la fama, pero ey, la vida me estaba llamando a seguir bailando”.

Luego de estar en el reality aprovechó para irse a Bogotá en buscas de oportunidades, y a punta de talento se hace profesora de baile en diferentes espacios en los cuales comienza a ganar algo de reconocimiento por su carisma.

“Siempre he estado convencida de que los costeños tenemos una actitud frente a la vida insuperable, y eso creo que era lo que me hacía destacar, además que entre nosotros nos entendíamos y al estudio comenzaron a llegar reinas del Carnaval; la primera de ellas fue María Margarita Diazgranados”.

Sin embargo, luego de un tiempo Martica decide irse para Estados Unidos, en donde se encuentra la fusión del baile y el ejercicio, una idea que le parece novedosa y que con mucho esfuerzo decide traerlo a Barranquilla.

“Yo comienzo el primer estudio con una plata que me prestó mi hermano, ni yo creía mucho en el proyecto, pero me arriesgué. Recuerdo que la inauguración fue divina, pero al día siguiente no teníamos clientes y los números estaban en cero”.

Al poco tiempo entró la pandemia, pero entonces ella supo encontrar su oportunidad, las redes sociales, crecieron tanto que al momento de reactivar todo comenzó a funcionar.

“Desde ese momento esto no ha parado, la gente se ha multiplicado y no precisamente por el baile, nosotros al final entendimos que lo que realmente vendemos es alegría, un espacio de desconexión y pura buena energía que sin duda cambia vidas”.