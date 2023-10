Matthew Perry, actor que interpretó Chandler en Friends, muere a los 54 años

Esa fue una de las muchas anécdotas que residen en su libro y que Perry logró compartir en una reciente entrevista con Tom Power. Allí también contó que su paso por Friends le recordaba una de las peores épocas de su vida.

“No puedo ver la serie porque estaba brutalmente delgado y me golpeaba mucho la enfermedad”, le dijo el actor, de 53 años, a Tom Power, de CBC Radio.

“Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en “Friends” siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa. Podía ir a beber, tomar opiáceos, a beber, a la cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”, afirmó Perry.