Martin Scorsese fue homenajeado en la Berlinale con el Oso de Oro

Y acerca de su reciente encuentro con el papa en el Vaticano desveló que entablaron relación a partir de 'Silencio' (2016), su película sobre dos sacerdotes jesuitas en Japón en el siglo XVII, que el papa Francisco vio en el Vaticano.

"Hablamos sobre maneras frescas de abordar el cristianismo, que es un tema que me interesa", señaló Scorsese, que no quiso dar muchos detalles de su próximo proyecto de largometraje basado en la vida de Jesucristo.

"Es una idea que siempre ha estado ahí, me interesa el catolicismo", dijo, "pero aún estoy viendo qué tipo de película quiero hacer, será algo único y diferente y que provoque pensamiento y también entretenimiento".

La 74 Berlinale acoge también el estreno mundial de 'Made in England: the films of Powell and Pressburger', un documental dirigido por David Hinton y producido y narrado por Scorsese para la BBC, al estilo de su mítica serie sobre el cine americano de los 90.

Scorsese repasa título a título, deteniéndose en las escenas más significativas, las películas de Michael Powell (1905-1990) y Emeric Pressburger (1902-1988) que descubrió de niño y que marcaron su manera de ver y hacer cine, desde 'The Life and Death of Colonel Blimp' a 'Black Narcissus' o 'The Red Shoes'.