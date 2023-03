La madre de Dani Alves se pronunció por primera vez sobre el caso de su hijo

Mientras que Joana Sanz, la actual pareja de Alves, hace poco lo visitó en la cárcel y en varias ocasiones ha dejado claro que “no lo va a dejar solo en el peor momento de su vida”.

Y recientemente la madre del jugador, Lucía Alves, se pronunció sobre la difícil situación de su hijo a través de su cuenta de Instagram.

El pasado fin de semana la mujer publicó una foto de su hijo en el que aparece en compañía de varios perros. En el post escribió "Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria”, expresó.