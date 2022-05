Las mujeres claves en la carrera presidencial

Esta Ingeniera Administradora especialista en Mercadeo, es mamá de Emilio, de 13 años y de Pedro de 11 años. A Fico lo conoció en 1994 en el aeropuerto de Medellín, luego de que él fuera a recoger a una amiga en común. Desde entonces han compartido media vida juntos y no se han cansado de darse amor. Margarita desde niña soñó con ser mamá y sólo se siente plena cuando está rodeada de su familia. En casa ella es la del carácter fuerte y describe a su esposo como un hombre noble y con buen sentido del humor.

“Nos encanta disfrutar de las cosas sencillas, de la naturaleza, hacer deporte juntos, ir a la ciclovia, trotar, ver películas o compartir un buen plato de comida con nuestros hijos y amigos”.

La última serie que se disfrutaron juntos fue This Is Us, la cual para ella les dejó un mensaje clave: “Trata de una familia que enfoca todos sus esfuerzos en sacar a sus hijos adelante, eso es exactamente lo que hemos hecho nosotros”.

De convertirse en la primera dama, Margarita tiene claro lo que quiere realizar. “Insistiré en el poder transformador de las familias, es algo en lo que creo, en lo que he trabajado y seguiré trabajando, porque lo que sucede al interior de los hogares es lo que se ve reflejado en la sociedad, si tenemos hogares donde hay maltrato, irrespeto, abuso, gritos, golpes, pues eso es lo que esas personas transmiten en los diferentes espacios en los que se desempeñan, pero si tenemos hogares amorosos, donde hay respeto, comprensión, armonía, más no perfección, entonces tendremos buenos seres humanos, así que a eso le apostaré”.