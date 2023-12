“Las letras no son suyas”: Adele respecto a los artistas que cantan su música

"Aparte de Aretha Franklin. No, no me importa cuando lo hagan, pero solo digo que nunca podrán expresarlo. De la misma manera que no puedo cantar las canciones de otras personas. No escribí la letra y no puedo cantar tan bien como ellos. Pero es como si elegiría esto cualquier día. Además, el letargo que produce para mí es fantástico", expresó.

Es importante reconocer que la interpretación de las canciones es subjetiva y personal para cada oyente.

A pesar de las palabras de Adele, sus canciones han tocado los corazones de innumerables personas en todo el mundo, cada una encontrando un significado propio en sus letras y melodías.

La entrevista con The Hollywood Reporter ofrece una mirada reveladora detrás de la inspiración y el proceso creativo de una de las artistas más influyentes de la música actual.

Adele continúa demostrando su habilidad para conectarse con su audiencia a través de su música, dejando una marca indeleble en la historia musical contemporánea.