Lady Noriega confiesa haber sido víctima de Pablo Escobar

"No he podido superarlo. La segunda vez que el nombre de Pablo Escobar apareció en mi vida fue para informarnos que habían asesinado a mi novio y a su hermano, y que si insistíamos en reclamar el dinero robado, sufriríamos el mismo destino que los demás", expresó la cantante entre lágrimas.

Fue a raíz de este trágico episodio que Lady abandonó el país y se trasladó a Estados Unidos, luego de que su familia le rogara que se marchara en un intento por protegerla.

"Fue un período de buscar ayuda, de desahogarme en terapias, de llorar todo lo que necesitaba, de expresar mi dolor. Recuerdo mucho que durante las sesiones, el terapeuta me hizo una pregunta: ¿Qué sigue o qué quiero hacer en mi vida si ya no tengo nada por lo que esté sufriendo? Esa pregunta fue lo que me ayudó", señaló la cantante.

A partir de ese momento, Lady persiguió su anhelo de ser actriz y cantante, dedicándose finalmente a ello en su vida.