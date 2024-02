La búsqueda de Guillo Vives de una comida con el sabor más colombiano

El común denominador que encontró Guillo Vives en su exploración fue la arepa, ese alimento define a la gran mayoría del territorio, pero ¿a qué se debe? Y la respuesta va a que, más allá que se haga con diferentes alimentos la esencia es la misma.

“En la Amazonía se conoce como casabe, y también en Montería existe el casabe, pero hecho de yuca dulce. Pero los amazónicos trabajan la yuca venenosa. Entonces, eso fue lo que he descubierto durante, no solo la parte del documental, sino que ya yo más o menos tenía conciencia por lo que conozco un poco de la gastronomía y siempre he sido muy curioso de la gastronomía en nuestro país”.

Por eso, como todo buen costeño Guillo Vives tiene una arepa reina: la arepa de huevo, acompañada de lo que él considera una de las joyas de la gastronomía caribeña: el suero.

“La arepa de huevo con suero y ají encima, ya con eso ‘apaga la luz y vámonos’, como dicen por ahí”.

Pero, el alabar a la arepa reina de la región no le hace desconocer las riquezas, en cuanto a arepas se refiere, que existe en el resto del país y que componen esa cartografía culinaria.

“La de casabe del Amazonas es buenísima. La misma paisa que la gente llama simple es un excelente acompañante. Por ejemplo, los tolimenses tienen una que se llama oreja de perro, que es una arepa de arroz con la que acompaña la lechona. A medida que uno se va adentrando en el país y va conociendo esas culturas, va encontrándose con lo mejor. Arepas de plátano, arepas de ñame, arepas de maíz, todas son maravillosas”.

