“Este reinado me llevó a sacar mi esencia para poder brillar”: Hania Orozco

A sus 17 años, la desgracia tocó a la puerta de su hogar y lo golpeó con firmeza cuando los médicos dieron por fallecido a su padre como consecuencia de un derrame cerebral. Con el vacío que le dejó su progenitor, su único apoyo era su madre, quien ese mismo año fue diagnosticada con cáncer. Tres años más tarde su madre perdió la batalla, dejando completamente sola a Hania, quien desde entonces se las tuvo que arreglar para mantenerse.

“Éramos las dos solas y ella estaba enferma. Así que me presenté a la Universidad del Atlántico y gracias a Dios quedé. Me va muy bien porque siempre he sido muy comprometida con mis estudios, soy muy buena para los números, pero ese no es mi sueño”, confesó con cierta nostalgia la ahora soberana de los barrios populares en su visita a EL HERALDO.

Desde entonces Hania trabaja para sostener su casa en el barrio La Sierrita, donde actualmente vive con su abuela.

