“Cantar en Barranquilla es un regalo inmenso de la vida”: JULIANA

Entonces hay mucha responsabilidad social.

Yo creo que la música tiene que ser un vehículo también de reflexiones, historias y preguntas. Antes de empezar hablábamos de Rubén Blades y él para mí es una gran inspiración, es no solo un gran músico, sino que representa por el hecho de ser latino y es importante por el respeto con el que contó muchas historias que no le pertenecían, pero que con mucha generosidad las repartió al mundo.

JULIANA, ¿qué recuerdas de la infancia?

Mira, muchas cosas. Pero siempre llevo presente algo que me dijo una vez mi mamá. Una vez la escuché decirme que 'cuando haya cosas difíciles para decir cántalas, porque la música ayuda que ese tipo de cosas entren de una forma un poco más amable'. Mis canciones son también una responsabilidad, porque si escribiera solo de lo que me pasa a mí, se quedaría siendo muy personal, y la música tiene muchas maneras de concebirse.

Profundicemos un poco más en 'Joaquín'. ¿Cómo conociste esa historia?

Esa canción llegó como todas las mejores cosas de la vida: sin avisar. Yo no estaba buscando hacer ninguna canción. Ese día estábamos visitando San Andrés y Providencia, que son lugares muy especiales para mí porque viví allí por un par de años de mi infancia, y ese día estábamos comprando comida a unas señoras en el Malecón. Yo soy muy preguntona. Mi mamá y mi hermanita no querían comer en la calle, que eso no era lugar, y yo peleándoles porque es el mejor lugar. Entonces me senté en una banca y empecé a hablar con una de las señoras que estaba vendiendo.

Yo me puse a preguntarle desde que a qué hora se levantaban hasta cómo preparan la comida. Me empezó a explicar ese tetris familiar que es conseguir la comida desde la tierra y la pesca, entonces los hijos y los esposos también participan. Me dice entonces que su esposo era Joaquín y de un momento a otro hubo un silencio. Un día Joaquín salió y no volvió nunca más.

Fue tal la emoción que yo no pude ni me atrevía a preguntarle si lo encontraron bien. Ella sola fue hablando. Me dijo que un compadre de él encontró la embarcación y a él enterrado en un cayo. Entonces pensé que esa historia valía la pena ser contada, porque nosotros en las ciudades capitales muchas veces no somos conscientes del trabajo tan difícil que tienen que hacer nuestros agricultores y los trabajadores de la tierra, las aguas y de todo el país en general.

Cuando terminé de hablar con ella, literalmente me fui a una silla y empecé a pensar que no debe haber dolor más fuerte que el de perder a un hijo, o tal vez sí: perder al amor de la vida de uno. Así empezó 'Joaquín'. Al principio pensé que no debía ser yo quien debía contar esa historia, pero después llegó el huracán Iota y yo participé en 'Un canto por Colombia', y pensé que en ese momento lo mejor era cantar no una canción mía, sino una historia de San Andrés. Armamos la canción con mi equipo y esto, casi sin querer, no solo marcó mi carrera, sino toda mi vida.