‘Flores del otro patio’, la resignificación de la homofobia

Una de las características de este cortometraje, más allá del discurso y la discusión que plantea, es la participación de actores naturales. El elenco estuvo conformado por Eudes Rosado, León David Salazar, Andru Suárez Rojas, Rubén Barrios Rodríguez, Saray Nohemi Rebolledo Ospino.

La razón de elegir a actores naturales, se debió a que, según explicó el director su proceso en el cine está más ligado al cine documental, del cine experimental, cine ensayo. En ese camino, descubrió que quería hacer ficción pero lo más allegado a la realidad posible.

“Trabajar con actores naturales me deja sentir esa realidad que yo busco. Me siento cómodo en ese espacio, me parece que encuentro personas que le dan mayor verosimilitud a los personajes”, indicó a esta casa editorial.

Además, en su proceso de escritura, del que también participa su hermana, tienen presente varias cosas, entre esas los temas de los que creen necesario hablar, pero además “nosotros también tomamos parte de la vida de esos personajes de la realidad de esos personajes y reescribimos la idea de la película, va de la mano de eso, es una manera de estar más cerca a la realidad”.