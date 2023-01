“Esta historia es un aporte a la memoria cultural de Barranquilla”

La idea de hacer este libro nació un 21 de noviembre de 2017. Cinco años en total le tomó a Fausto Pérez concretar este relato. Sin embargo, quien comprometió a este barranquillero y salsero fue Ley Martin.

“Ley Martín me entregó el Premio Luna, que fue algo grande para mí porque por primera y única vez se le entregaba a una persona no músico, sino un periodista. Y el chiste consiste en que me lo entrega en el mismo segmento en el que Richie Ray y Bobby Cruz son homenajeados”, comentó el periodista.

Durante las horas previas al evento, Fausto logró entrevistar y conversar con los salseros, con el fin de reconstruir la historia de ellos en la ciudad. Llegada la noche, en el camerino de los premios, continuaron la charla.

“En la presentación Ley Martin anunció: Fausto Pérez va a hacer el libro y me obligó a eso. No estaba en mis planes hacerlo, pero luego de eso empecé a hacer la investigación”.