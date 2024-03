Me gustaría morirme soñando: Emiliano Zuleta

Momentos de alegrías, porque si se trata de un momento generador de tristeza, como es Al hilvanar todas las ideas Emilianito Zuleta comenzó diciendo. “Durante mi vida producto de ese don con el cual Dios me premió para ejecutar el acordeón, fuí objeto de infinitas atenciones, condecoraciones, reconocimientos, aplausos y fuertes abrazos. A través de mis notas musicales dignifiqué y engrandecí a Colombia. A mi patria le entregué mi juventud, atravesé sus fronteras en procura de hacer sentir a mis semejantes muchos ratos de alegrías, y eso por siempre significó en mí una enorme satisfacción”.

Enseguida anotó sobre el descubrimiento de la esencia del folclor vallenato donde el ser humano comparte ratos de felicidad. “Mi acordeón lo ejecuté con esta finalidad, y pude corresponder con mis notas a todas aquellas personas que durante infinitas noches y madrugadas, me rodearon para de manera conjunta, agradecer a Dios por habernos concedido la muerte, esto ya es distinto”.

Después de hacer esa preparatoria inicial escribió. “En mi caso, no sé si por infinito dolor o incomprensión conmigo mismo, jamás me gustó asistir al sepelio de un artista de la música vallenata. De esa ausencia nunca me arrepentí, por la sencilla razón de no permitir que en mi ser jamás se fusionaran la alegría con el dolor”.

(No deje de leer: Niños y jóvenes tienen una cita con la literatura en ‘Épico’)

Al dar esa explicación fue al grano. "Así como yo nunca fuí capaz de sonar mi acordeón en un sepelio, a mí tampoco me gustaría que lo hicieran en el mío. Por esta razón el día que se muera Emiliano Alcides Zuleta Díaz, desde ese mismo instante quiero que me lleven a un horno crematorio. Después que mis cenizas las echen al río Guatapurí desde el puente de Hurtado”.

Continuó diciendo. “Allá debe estar un sacerdote despidiéndome para que me eche la bendición y tenga en la mano la foto de la Virgen de Guadalupe, esa bella virgen. No quiero que me cambien mi voluntad porque así como recorrí el mundo con mi acordeón, así quiero que después de muerto mis cenizas hagan lo mismo”.

Y como si fuera su despedida expresó sus palabras de agradecimiento. “Adiós le digo a Colombia. A toda mi familia, a mis paisanos y amigos. Muchas gracias por esas demostraciones de amor y comprensión. No puede un acordeón sonar manifestando alegría, si en verdad quien piensa hacerlo, siente mucho dolor por mi partida”.

(Vea también: “Con esta serie nos burlamos de la crisis humana”: Andrés Beltrán)

Así sentó su punto de vista el hombre serio, honesto, fregado que nunca declinó ante la palabra dada y que Poncho Zuleta, su hermano, siempre llamaba a ponerle “Coimbre” a su acordeón. El mismo que pudo ver la luna radiante por la madrugá, quizás cuantas noches sin poder dormir y a veces con ganas de irse a acostar. Todo por vivir enamorado de su pobre acordeón.

Volviendo al cumplimiento de su voluntad, acotó. “No quiero que me estén bamboleando de un lado a otro, porque yo no gusto de necios, ni después de muerto”. En esta frase hizo énfasis y hasta le provocó una sonrisa.

De inmediato señaló sobre su manera de ser. “Yo desde niño cuando cumplía años me encerraba dos días antes para que nadie me felicitara. Soy de un temperamento distinto a todo el mundo, pero así nací y así me muero”.