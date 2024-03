Fallece Paul Alexander, quien vivió más de 70 años en un pulmón de acero

Además, escribió su autobiografía titulada "Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung", en la que relata cómo aprendió a respirar de forma independiente durante al menos tres minutos, logrando así obtener un perro como recompensa.

Paul, en una entrevista con CNN en 2022, demostró su dedicación al trabajo en un segundo libro, utilizando un bolígrafo sostenido en la boca para tocar las teclas de un teclado.

En enero, inició su cuenta de TikTok "Polio Paul", donde compartió sus logros y respondió preguntas sobre su vida en el pulmón de acero, alcanzando una gran popularidad con 300.000 seguidores y más de 4,5 millones de me gusta al momento de su fallecimiento.

Además, Paul fue un firme defensor de la vacunación contra la polio, instando a la protección de los niños contra esta enfermedad para evitar futuras epidemias.