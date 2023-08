El hombre detrás de la primera feria del libro de la ciudad

Con terquedad insiste que la ciudad aún es un territorio virgen para muchas iniciativas culturales de impacto. Si bien la feria se hace cada año, es consciente que hay que realizar eventos intermedios que sean preparatorios y que mantengan a la gente dinámica, en la movida cultural.

Baja su cabeza, su cabello blanco parece brillar con las luces blancas que reverberan en él y vuelve a decir con ahínco: “hay que desarrollar ciudad; si bien la primera feria del libro se hizo en el centro histórico, la segunda se mantendrá ahí, pero habrá extensiones, unas especies de satélites en la ciudad, donde haya eventos regados, para que todo el territorio de Valledupar pueda movilizarse en torno a la feria”, afirma.

Entre los muchos obstáculos que naturalmente iba a tener la realización de un evento inédito como este, surgió de forma lógica el tema del dinero. Las alianzas y los convenios no lograban consumarse cuando el equipo organizador liderado por Quintero y Marín debió tomar la decisión apresurada de comprar los tiquetes de avión (que estaban costosos por la temporada de vacaciones) de varios escritores invitados, sabiendo que aún estaba por cuadrarse la logística del hospedaje para los mismos y, que además, otras diligencias menores estaban aún sin hacerse.

Así, sin tener ni siquiera donde poner a dormir a los protagonistas de esta odisea vallenata, inició la cuenta regresiva de la feria que se confirmaba con la cifra explosiva que habían costado los boletos de avión a última hora. Cuando tuvieron todos los pasajes comprados dijo para todos con entusiasmo furibundo: “tenemos feria del libro”. El resto podría solucionarse en la marcha.

Luego de una pausa en la conversación, como queriendo buscar en su memoria todos los recuerdos importantes de todos esos años de organización, gestión y disposición personal para dicha empresa, reflexiona y esboza con un tono entre la decepción y la no sorpresa: “lamento a pesar de que se intentaba ambiciosamente hacer ciudad, hacer región, la escasa participación del sector público de nuestro terruño, no alcanzó a financiar ni una décima del costo del multievento”.

Claro, es apenas natural: los gobernantes que tenemos en su mayoría nunca tuvieron acceso al arte, a la cultura, a pesar de tener privilegios en su proceso de formación profesional; o si lo tuvieron no reconocieron la importancia: por ese motivo considero que a nuestros gobernantes poco o nada les interesa ese ámbito: no leen, no se ven una película, no van a teatro, no asisten a nada que no sea parrandas.

Su visión estuvo clara desde el comienzo: organizar el segundo evento en importancia nacional e internacional desde el ámbito cultural en la ciudad, después del Festival de la Leyenda Vallenata.

*Por Andrés Cuadro