‘El exorcista’: el mal llegó hace 50 años

De acuerdo con el cineasta y docente de Uninorte, Óscar Arias, “más allá de ese momento histórico de su estreno hoy es un referente dentro del género y marcó el camino para otros directores del género como: Ari Aster (Hereditary, Midsommar, Beau is afraid), Jordan Peele (Get Out, Us, Nope) o Guillermo del Toro (Cronos, Mimic, Hellboy) hacen que la obra de Friedkin sigan siendo la base para incluso un subgénero de posesiones y la presencia de espíritus o fuerzas del más allá”.