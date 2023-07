Descartan que la cantante Sinéad O’Connor haya sido asesinada

En las últimas semanas, O’Connor que saltó al estrellato en 1990, había compartido en sus redes sociales que acababa de instalarse de nuevo en Londres, la ciudad a la que llamaba su “hogar” y a la que se mudó desde Dublín en 1985, con solo 19 años. Fue allí donde, tan solo dos años después, obtuvo su primera oportunidad en la industria musical, con la publicación de su primer disco, ‘The Lion and the Cobra’.

La policía ha confirmado que habrá un informe de un juez, si bien los medios británicos consideran que será necesaria primero una autopsia, al tratarse de un fallecimiento repentino.

La muerte de la cantante irlandesa ha generado un torrente de tributos de destacadas figuras de la industria musical, como Annie Lennox, Chrissie Hynde, líder de The Pretenders; o Morrissey, excantante de The Smiths, quien fiel a su controvertida reputación, reprochó los homenajes a O’Connor por parte de aquellos a quienes acusó de no haberla ayudado cuando lo necesitaba.

Una de las hipótesis que ha tomado fuerza es que la artista podría haberse suicidado, tras no resistir la muerte de su hijo.