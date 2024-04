Walter Yépez: un promotor de la lectura sin límites

En el corazón de este docente de lengua castellana late el deseo de ser periodista, una meta que persigue con pasión y dedicación. Para Walter, el periodismo es una herramienta poderosa para generar cambio y dar voz a quienes no la tienen.

“Me gustaría con mis letras narrar realidades que sirvan para cambiar nuestro entorno. Nosotros tenemos un lema que se llama ‘un oasis de esperanza en el suroccidente’, nuestra biblioteca de La Paz se ha convertido en eso definitivamente, y desde ese lugar, aunque no he hecho periodismo, sí he logrado hacer mi aporte a la comunidad con las letras”.

Como todo escritor, sueña con que existan muchas más bibliotecas, y que haya más acercamiento de los niños a los libros. Otro tema que le preocupa es el de la discapacidad, que en su análisis está muy olvidado en la ciudad. “Nos hace falta mucho trabajar en el tema de mejorar el desplazamiento de la persona en condición de discapacidad, su acercamiento a las escuelas y a las instituciones educativas de carácter superior”.

Al final de la entrevista, Walter se anima a declamar un poema de su último libro En la misma dirección de los palíndromos, una oda a la fortaleza del espíritu humano y a la belleza que puede surgir de la adversidad.

Sus palabras resuenan en el aire, mientras son escuchadas por un grupo de cinco niños del barrio en el que reside, recordándoles a estos pequeñines que, a pesar de los desafíos que enfrenten en la vida, siempre habrá una luz al final del túnel si se tiene el coraje de perseguirla.