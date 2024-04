Carnaval de las Artes inicia con un tributo a tres catalanes

Comenzó a vivirse la edición 18 del Carnaval Internacional de las Artes desde La Cueva, el lugar donde el fallecido gestor cultural Heriberto Fiorillo dio vida a la denominada “fiesta de la reflexión”.

Este año el evento cultural se convierte en una especie de reencuentro de Barranquilla con Cataluña, con un homenaje a tres catalanes ilustres: Ramón Vinyes, un sabio catalán que sembró semillas de pensamiento y curiosidad creativa en los entonces jóvenes Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor. Alejandro Obregón, pintor vital y fogoso, cultor de lo que hoy se conoce como ‘expresionismo mágico’. Y Luis Vicens, un intelectual, librero y avezado entusiasta del séptimo arte, creador del Archivo Fílmico Colombiano.

Es por ello que desde la jornada inaugural comenzaron los tributos a este tridente de intelectuales. En La Cueva desde las 9:50 a.m. se llevó a cabo la primera sesión denominada ‘Barranquilla se reencuentra con Cataluña’, en la que participaron Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona y el profesor de Lengua Castellana Xavier Colomer-Ribot, quienes conversaron con Miguel Iriarte.

La sesión inició con aplausos para Heriberto Fiorillo, quien ahora “disfruta su Carnaval desde las nubes”.

De fondo sonaba el tema ‘Macumbia’ una obra del maestro Francisco Zumaqué, que dio pie para el inicio de la conversación. Iriarte contó que el año pasado fue invitado por la embajada de Colombia en Barcelona y allí conoció a los dos españoles que ahora trajo hasta Barranquilla para conversar sobre verdaderos genios catalanes.

Neus fue la primera en tomar la palabra para contar que se siente muy emocionada al pisar por primera vez suelo atlanticense.

“Hace poco de dos años abrimos la biblioteca y nunca venido a Barranquilla, pero hace dos años empecé a sentir un vínculo fuerte con Barranquilla porque muchas personas me contactaban desde acá. En Barcelona también hay una biblioteca llamada Ramón Vinyes, y creo que poco se sabía de su incidencia acá. A mi me han dado una lección sobre estos lazos, ya que fue un hombre que sembró muchas semillas acá en un grupo de pensadores geniales en el Caribe colombiano, algo que nos llena de orgullo a los catalanes, especialmente por lo ocurrido con Gabo. Así que Vinyes es más que el nombre de una biblioteca nuestra en Barcelona”, expresó Castellano.

Por su parte Xavier dijo que es un sueño cumplido poder estar en La Cueva, la sede natural del Grupo de Barranquilla.

“Al llegar aquí empecé a recordar todo lo leído en ‘Cien años de soledad’, aquí se siente una magia única. Por eso Vinyes seguidamente se radicó aquí para desarrollar trabajos en el Colegio de Señoritas de Barranquilla, en el periódico EL HERALDO, y para sembrar esas semillas de pensamiento en Gabo y sus amigos. A mi me sorprende mucho que en Cataluña no conozcan a Vinyes, solo los que lo estudiamos, porque su obra no está traducida, en cambio aquí si se le conoce, Gabo en su obra cumbre lo nombra como ‘El sabio Catalán’ y nos hizo un favor enorme porque el mundo lo pudo conocer y saber de su importancia al denominarlo un sabio”.

Agregó que a Vinyes lo echaron de Barcelona, lo que consideró una verdadera pena, ya que era un dramaturgo con grandes ideas al estilo de Shakespeare.

Cabo contó que quienes estén interesados en conocer más sobre Ramón Vinyes, este domingo podrán explorar a su lado todos sus aportes desde el Caribe. “La fundación de la Revista Voces, que era de las más vanguardistas de la época en Latinoamérica y su estrecha relación con José Félix Fuenmayor. El Grupo de Barranquilla estuvo muy tocado por Vinyes y eso es algo que tiene mucha historia por contar”.

Finalmente Neus se refirió sobre la importancia de poder contar con buenas bibliotecas en las ciudades. “Es poner la semilla para que su población sea mucho más cívica, es fundamental una biblioteca pública para comprendernos, no hay otro foro más democrático que una biblioteca para que la comunidad se integre”.

Un lazo cultural eterno

Castellano contó que tras esta visita a la costa Caribe colombiana y tras palpar la importancia del Sabio Catalán, buscará habilitar un espacio en la biblioteca que dirige para que el nombre de Ramón Vinyes esté junto a Gabo. “Vamos a poner ese lazo que ha existido entre estos dos personajes para que la gente entienda esa hermandad entre España y Colombia”.

En nuestra biblioteca tenemos una emisora que se llama ‘La Maconda’, un nombre que lo dice todo y en la que se sigue difundiendo la obra de García Márquez.

“El aspecto de nuestra biblioteca está construida en madera, es atípica, es tan loco el tema que contamos con hamaca, sillas tucurinca, además estamos ubicado en un barrio populoso, definitivamente irradiamos todo lo que representa Gabo y por eso nos han dado el premio como la mejor biblioteca pública del mundo, siendo la primera latina en conseguirlo”.

Sobre Luis Vicens, fue Miguel Iriarte quien destacó sus aportes al ser el creador del primer Cineclub en la ciudad, y también codirigió en 1954, junto a Álvaro Cepeda Samudio la película ‘La Langosta azul’. En 1962 participa junto a otros intelectuales colombianos en la fotografía "La última cena", de Hernán Díaz.

Otros eventos de la jornada inaugural

Sobre el mediodía se cumplirá la conferencia ‘Obregón y su contexto plástico’, que será liderada por Guillermo Linero Montes.

Sobre las tres de la tarde se llevará a cabo también en La Cueva el evento ‘Gabo nos vemos en abril’, Un coloquio sobre la novela póstuma de Gabriel García Márquez. Participan Ariel Castillo, Orlando Oliveros y Andrea Juliana Enciso.

A las 4:30 p.m. en el Espace Culturel de la Alianza Francesa de Barranquilla (Calle 52 No. 54 75), se inaugura la exposición de esculturas: Concierto de formas mínimas de Guillermo Linero Montes (artista plástico, escritor y crítico), ganador del Premio Nacional de Literatura del Bicentenario).

En la noche la acción se cumplirá en el teatro José Consuegra Higgins, donde el maestro Francisco Zumaqué ofrecerá un concierto de Música de Cámara en la que presentará su nuevo álbum ‘El ocaso del Sinú’.