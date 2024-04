“La novela póstuma de Gabo tiene su sello absoluto”

El profesor Ariel Castillo invitó a quienes no han leído el libro a que lo hagan porque son muchas las reflexiones que deja.

“La debemos leer con inocencia, no esperando que vaya a superar ‘Cien años de soledad’, sino con la intención de descubrir una historia protagonizada por una mujer, algo que no es tan habitual en su obra”.

Sobre su visión de la protagonista de la novela Ana Magdalena Bach, Andrea Juliana dijo que la llevó a analizar a una mujer que tuvo “un vacilón” y que después tuvo varios amantes en una edad más adulta, lo cual para muchos es un escándalo literario, pero cuando son los hombres los que tienen varias aventuras, pues nadie los juzga.

“Es un personaje que habla de estos vacilones a lo largo de sus visitas a la isla, tiene un deseo que está en arriendo. A nivel cultural entiendo que no es sólo un libro, sino el diseño del personaje, porque yo a los 44 años no siento que se me acabó la vida, no señor así no es”.