Así se vivirá la coronación de los reyes del Carnaval de la 44

Oriunda de este territorio, la soberana desea exaltar a una de las danzas insignias del Carnaval de Barranquilla, que con su llama han encendido la tradición del festejo.

"Me llena el orgullo poder exaltarlos y resaltarlos de esa manera tan especial, porque he crecido toda mi vida viéndolos y observando su trabajo. Agradezco a la Universidad Autónoma del Caribe que con su proyecto Cultura Caribe me va a estar acompañando con mi vestido de Guacherna y Coronación".