“Con mi voz he salvado muchas vidas”: Alfonso Obregón

Su larga trayectoria en este tipo de eventos lo ha llevado a generar una postura más reflexiva con la que pretende llevar un mensaje de concientización ante los peligros que muchos jóvenes enfrentan.

Obregón relató una anécdota que siempre recuerda y que hoy utiliza como un llamado a generar más espacios de distracción para los jóvenes.

“El gran regalo de las convenciones es ver cómo llegan niños, niñas, jóvenes, y me dicen, ¿lo puedo abrazar? Y me dicen, gracias por haber sido la voz que que me salvó, porque yo estaba solo en mi casa, mis papás me dejaban solo, y lo único que tenía eran las caricaturas, las películas y las series, y usted me ayudó a que no me suicidara, y para mi significó mucho porque entendí que con mis voz salvé muchas vidas”, relató Obregón.

En esta ocasión llegó a Barranquilla por segunda vez, después de 13 años, por la invitación del gran evento de cultura geek Hiro con: Adventure, en el que cientos de seguidores del anime se tomarán este domingo desde las 10:00 a.m. las instalaciones del centro empresarial Blue Gardens.

El actor comentó que tras varios años sin visitar ‘La Arenosa’, pudo notar cambios positivo, como los espacios y eventos en los que niños y jóvenes encuentran un medio de expresión.

“La ciudad está muy cambiada, pero muy bonita, hay muchos espacios para que los chavos se reúnan, jueguen, platiquen, me parece que eso es lo que puede salvar a la humanidad”.