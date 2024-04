“Esta es una serie sobre proteger el equipo”: Dania Ramírez

De igual forma, la intérprete mencionó que su personaje de Nikki Batista es alguien que no es perfecta. “Ella no sabe cómo ser la jefa todo el tiempo… ser madre no viene incluido en el manual de instrucciones. A veces lucha con su hija en esa relación. Ella también se siente realmente humana, lo que más me gusta de ella es eso, y creo que debido a sus defectos, puede tener tanta empatía y compasión por esos casos individuales. Es fácil hablar con ella, porque no se siente como alguien que simplemente actúa como policía para hacer el trabajo. A ella realmente le importa”.

Finalmente comentó: “Hay mucho amor y compromiso entre Jason y Nikki porque son familia, pero no están juntos. Así que ahora pueden explorar sus relaciones románticas fuera del otro / Y sí, se verán afectados. Te da una dimensión un poco más amplia de con qué jugar. Se aman de verdad”.