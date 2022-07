Ahora WhatsApp permitirá ocultar que estás ‘en línea’

El gigante de la mensajería instantánea en el mundo no deja de sorprender. Cada vez las actualizaciones de WhatsApp se han hecho más recurrentes y cada una de estas busca mejorar la experiencia del usuario según los informes de la compañía.

Con el paso del tiempo, la privacidad digital se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la industria tecnológica y también de los usuarios. Información bancaría, fotografías, mensajes y notas personales son algunos de los aspectos en los cuales priman las preferencias de seguridad de los sistemas operativos de los dispositivos móviles.

Por ello, WhatsApp vuelve a fijar su atención en la privacidad lanzando una nueva actualización. La herramienta de mensajería permitirá a los usuarios ocultar que están ‘en línea’ a todos sus contactos.

Según un comunicado de la compañía, los programadores llevan varios meses trabajando para introducir este nuevo elemento, el cual podrá ejecutarse desde la opción de ‘configuración de última vez’.

La opción brinda un amplio apartado de posibilidades, ya que la intención es que los usuarios puedan elegir libremente cuales de sus contactos podrán saber si están o no ‘en línea’.

Para el total de los contactos se debe señalar la opción ‘Todos’ y si se desea seleccionar un público especifico habría que remitirse a la opción de ‘Mis contactos’, lo que significa que las personas que estén en esta lista no tendrán acceso a ver el estado de conectividad del usuario.

Actualmente, la red social solo permite elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la fotografía de perfil, la información del contacto y los estados.

Sin embargo, por el momento no es posible ocultar el estado, de modo que todos los usuarios pueden ver si uno de sus contactos se encuentra navegando en la aplicación mostrándolo como ‘en línea’.

Se espera que la nueva actualización esté disponible antes de finalizar el segundo semestre de este año y que sea descargada con facilidad.