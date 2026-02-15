Este 14 de febrero, sábado de Carnaval, la fiesta más grande de la ciudad marcó un “hito histórico en el cuidado y la dignificación” de quienes hacen posible la celebración: sus hacedores.

Por primera vez, la organización del Carnaval dispuso una ‘Zona de Bienestar’ especialmente diseñada para comparsas, danzantes, músicos, directores de grupos y actores festivos, “con el propósito de mejorar su experiencia durante los desfiles y brindarles condiciones más humanas, seguras y confortables”.

Asimismo, esta se encuentra ubicada estratégicamente en la Vía 40, la zona ofreció a los hacedores:

Espacios de descanso

Puntos de hidratación con bebidas refrescantes

Snacks

Baños

Productos para el cuidado personal

Atención médica

Por otro lado, la iniciativa fue recibida con entusiasmo por los participantes, quienes encontraron un “lugar pensado exclusivamente para ellos”, se lee en el comunicado.

Además, la Zona de Bienestar no solo representó comodidad, sino también “un mensaje claro: el Carnaval cuida a quienes lo sostienen”.

Con esta acción, el Carnaval de Barranquilla reafirma su “compromiso con una fiesta más humana, sostenible y centrada en el bienestar de sus protagonistas”, reconociendo que detrás de cada traje, cada tambor y cada danza hay historias de esfuerzo, tradición y orgullo barranquillero.

Finalmente, la Zona de Bienestar permanecerá habilitada también este domingo 15 de febrero y lunes 16 para todos los hacedores que participen en la Vía 40.