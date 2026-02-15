Barranquilla vivió una de las experiencias musicales más esperadas del Carnaval con Baila la Calle 2026, la pista de baile a cielo abierto más grande de la fiesta, que regresó con una producción renovada y una agenda de cuatro días llenos de goce, música y diversidad sonora.

Este año, el Par Vial de la Cra 50 contó con un escenario de gran formato con tecnología de punta y una propuesta visual y sonora inmersiva, pensada para que el público viva la música desde la experiencia del bailador.

La programación, que inició el 12 de febrero con la Noche del Río, continuó el 13 y este 14 de febrero con la Noche de Orquestas, y culminará el 15 de febrero con el Festival de Orquestas, donde los participantes competirán por el tradicional Congo de Oro, cumplió las expectativas de quienes aman este importante evento del Carnaval.

“Este año, Baila la Calle viene con toda. Contaremos con un escenario y una producción con zonas renovadas y mayores condiciones de seguridad, enfocado en la experiencia del bailador que vive el Carnaval desde su esencia más auténtica”, señaló días atrás Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, quien además destacó la implementación de filtros y prefiltros para fortalecer la seguridad del evento.

Josefina Villarreal ¡A gozar se dijo!: así se vivió Baila la Calle 2026.

Y así fue, esta noche mágica, llena de baile, música, sabor, color y alegría se tomó la carrera 50 con cerca de 90 artistas y una producción a la altura de los grandes festivales del mundo.

“Entre las novedades se destacan los arcos que identificarán cada zona del evento y un tótem LED gigante, desde el cual se informará al público la programación diaria, mensajes de responsabilidad civil y recomendaciones, con contenidos transmitidos en español e inglés, fortaleciendo la experiencia para visitantes nacionales e internacionales”, señala la organización del Carnaval.

Josefina Villarreal A disfrutar de la buena música en Baila la Calle.

Además del baile, la gastronomía tuvo un papel protagónico durante estos días de fiesta, con un festival gastronómico que rinde homenaje a la memoria culinaria de Barrio Abajo, con la propuesta Sabor bajero y fogones del saber afro, una experiencia que celebra la tradición, el conocimiento ancestral y la identidad gastronómica del Caribe.

Asimismo, resaltaron los puestos de comida en esta gigantesca pista, como el de Susana Peña, quien deleitó esta noche a cientos de paladares con deliciosos chuzos, cuyas ventas estimó en más de 200.

Los turistas se gozaron la noche entre euforia y baile

El ambiente que se vivió este 14 de febrero, en pleno San Valentín, en Baila la Calle, fue increíble. Yone Reyes, barranquillera pero residente en España desde hace 7 años, aseguró a EL HERALDO que está feliz en su tierra y que esta es la fiesta del Carnaval que más le gusta por su sabor y alegría.

De igual manera, Hanny, ciudadana extranjera, y sus amigos nos visitaron desde Alemania, es la primera vez que vienen a Barranquilla y a gozarse este Carnaval. Destacaron la alegría de la gente y la música eufórica.

Josefina Villarreal Hanny y sus amigos alemanes vinieron por primera vez a Barranquilla a gozarse el Carnaval.

Los picó, una tradición que se niega a morir

El picó representa tradición, unión, goce y alegría, por eso es indispensable en cada fiesta barranquillera; y por supuesto no podía faltar en Baila la Calle.

Uno de los que más hizo vibrar a los presentes fue el de Luis Visbal, propietario del ‘Palestino’. Luis resaltó la importancia de la mujer y aseguró que “ellas son quienes le aportan más a la cultura”, por ello su picó se basa en la imagen de una dama. Además cuenta con un excelente sonido que tiene bailando a más de uno.

Cerca de 90 artistas ‘prendieron’ con alegría y sabor la Noche de Orquestas

La Noche de Orquestas rompió récord de artistas en la vitrina de nuevos talentos y estuvo organizada por categorías, reflejando la diversidad sonora del país, además consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo artístico.