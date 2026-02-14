Desde Estados Unidos llegó el ‘presidente Donald Trump’ a Barranquilla. Por supuesto, acompañando de su “comitiva” militar y, curiosamente, de ‘Nicolás Maduro’. En medio del humor, los ‘presidentes’ expresaron que “hicimos las paces para el carnaval. Después de esto se va para El Salvador”, dijeron cómicamente.

El disfraz de Nicolás Maduro y la recreación de su captura por parte de Estados Unidos ha sido uno de los más visibles en el Cumbiódromo de la Vía 40. Para la Batalla de Flores, distintos grupos creativos se preparan para poner el ‘picante’ en el desfile con algunos eventos importantes que han marcado el país y el mundo. En esta ocasión, el rostro del venezolano junto con otros personajes como ‘María Corina Machado’, ‘Delcy Rodríguez’, ‘Cilia Flores’ y otros fueron los protagonistas de robarle las risas a los carnavaleros.

¡‘Nicolás Maduro’ no está en Estados Unidos! 🤭 Está de parranda con Trump en la fiesta más grande del país 💃 #BatallaDeFlores pic.twitter.com/gJTucOmHYw — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Por otra parte, también fueron protagónicos disfraces como los de Héctor Lavoe, el Cine Mudo de Charles Chaplin y el ‘gigantesco’ bebé de Sabanalarga.

“Tenemos 18 años de estar en el Departamento de Atlántico, sexta vez en Barranquilla, seis triunfos consecutivos en Baranoa, siete en Santo Tomás. Bueno, hemos ganado todo el departamento, gracias a Dios, con este disfraz del bebé. Con el disfraz hacemos una crítica social para las madres, además de la atención, que cuide más al bebé, que no esté pendiente del celular”, expresó.

‘Maduro’ cayó en la 44

Desde las aguas del Caribe, el USS Gerald Ford, una de las embarcaciones navales más potentes de Estados Unidos, llegó ‘Nicolás Maduro’ a las calles de la ciudad de Barranquilla para participar en el desfile de la 44, que se lleva a cabo este sábado por la calle 72.

El barco de artillería vino acompañado de un grupo de más de 85 integrantes que son habitantes del municipio de Malambo y que se dedican desde hace 20 años a la representación de situaciones de la vida cotidiana tanto a nivel nacional como internacional.

Pablo Yepes, creador del grupo, contó a EL HERALDO que la reciente captura de Nicolás Maduro lo inspiró para recrear en el desfile de la 44 la llegada del mandatario de Venezuela a la cárcel en Estados Unidos. Para ello también utilizó disfraces de militares y agentes de la DEA.