Esta versión presenta un sonido fresco y urbano que conecta con nuevas audiencias, sin perder la esencia de una canción que ha acompañado al público durante más de 30 años.

Reykon trae la melodía clásica y representativa de “Tal para cual” a sonidos actuales, con una vibra moderna y un ritmo urbano que reinterpreta el tema desde el presente, logrando un equilibrio entre tradición e innovación.

El artista eligió este tema por la conexión genuina que ha construido a lo largo del tiempo con distintas generaciones, consolidándolo como una obra vigente y cercana, ahora renovada bajo su identidad musical y su visión artística actual.

“Tal Para Cual” es una canción que retrata una relación amorosa intensa marcada por la complicidad, los caprichos tolerados y una dinámica que roza lo maniático.

En esta reinterpretación, Reykon aporta un fraseo rápido y directo, cargado del ADN del reguetón clásico, con el que se dirige sin rodeos a la mujer que le inspira.

Este sencillo resalta su sello urbano que lo lleva a conectar con la esencia que ha definido su carrera artística y lo reconecta con su público, quienes han seguido su carrera y han esperado su regreso.