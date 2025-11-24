¡Qué suene la música carnavalera! Este lunes Carnaval de Barranquilla abre la convocatoria para participar en la Noche de Orquestas 2026, la plataforma musical que impulsa y visibiliza el talento de artistas, agrupaciones y orquestas de la ciudad, la región y el país.

Lea Fallece Udo Kier, actor en filmes de culto como ‘Rompiendo las olas’ o ‘Mi Idaho Privado’

Desde hoy, 24 de noviembre, hasta el 26 de diciembre, los interesados podrán inscribirse de manera totalmente gratuita para ser parte de esta contienda musical que se celebrará el 13 y 14 de febrero en Baila la Calle, la pista de baile a cielo abierto más grande del Carnaval.

En esta nueva edición, las agrupaciones podrán competir en las categorías tropical-folclor, vallenato, salsa, merengue y urbano-caribeño, con el objetivo de coronarse como las mejores de su género y asegurar su participación en el Festival de Orquestas 2027, uno de los escenarios más esperados por el público carnavalero.

Como novedad, por primera vez se realizará la categoría Nuevas sonoridades, que será premiada con el galardón Vinilo de Oro y está dirigida a Djs y productores, que fisionan ritmos alternativos con folclor y otras bases musicales.

Aquí David Zabaleta y su arte de hacer reír a través de trazos

La Noche de Orquestas es reconocida como una vitrina de proyección para los nuevos talentos de la música, brindando un espacio donde el público pueda disfrutar de propuestas y sonoridades que enriquezcan el patrimonio musical del Carnaval de Barranquilla.

A lo largo de los años, este escenario ha visto despegar a artistas como Los de Juancho, Óscar Prince, Línica, Dionis K da Uno, Charanga Joven, Abel Cantillo y Will Fiorillo, entre muchos otros que hoy hacen parte del panorama musical regional y nacional.

Los interesados podrán inscribirse aquí, ingresando a la sección Noche de Orquestas, donde encontrarán el Reglamento de Noche de Orquestas y la Manifestación de Gratuidad de Baila la Calle. Una vez descargados los decumentos, deberán diligenciarlos, firmarlos, adjuntarlos y enviar su solicitud, para luego ser contactados por el equipo organizador.

Además David Sánchez Juliao, 80 años de ‘El brujo de la palabra’

Durante su presentación en tarima, las agrupaciones serán evaluadas por un jurado especializado bajo criterios como afinación y acoplamiento, actuación vocal, originalidad y creatividad, puesta en escena y aceptación del público, elementos clave para seleccionar a los ganadores de esta edición.

Con esta convocatoria, Carnaval de Barranquilla continúa impulsando el talento local, regional y nacional, invitando a los artistas a ser parte de esta gran plataforma musical que celebra la expresión artística, los ritmos, la diversidad y la innovación sonora.