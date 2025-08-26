Un maestro. La palabra precisa. El consejo justo. Y un estricto conocedor del idioma. Ese era Juan B. Fernández Renowitzky para todos los periodistas que alguna vez pasaron por la casa editorial EL HERALDO en sus años de director general.

Lea aquí: La academia lamenta el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky

Así lo recordaron varios de ellos, quienes incluso décadas después de su estadía en el periódico mantienen latentes todas las cátedras de buen periodismo que daba en un consejo de redacción, una tertulia o incluso con un llamado de atención.

En ese sentido, para el periodista Roberto Llanos Rodado, con su muerte cae uno de los pilares que por varias generaciones sirvió de soporte y carta de presentación a la hora de referirnos al buen periodismo del Caribe, con reconocida representación en la esfera nacional.

“Si en la prensa de la capital se hablaba de los Santos, los Cano, como estandartes de la profesión al frente de sus periódicos El Tiempo y El Espectador, ellos se referían a Juan B., –así muchos lo llamaban– como la figura cimera a mostrar en la Costa, con EL HERALDO”, detalló el experimentado periodista quien ingresó a esta casa editorial en 1986.

Riguroso con la escritura

Uno de los recuerdos que más atesoran quienes pasaron por su escuela es el de aprender a escribir correctamente los nombres y apellidos de los protagonistas de la noticia, aún más cuando eran personajes políticos extranjeros.

“Cuando llegaban visitantes con apellidos extranjeros, un cónsul, un embajador, un diplomático, un empresario de otro país, con libreta y lapicero, le pedía a uno que la persona escribiera de su puño y letra su nombre y apellido”, rememoró Alix López.

De igual forma, destacó que Juan B. Fernández Renowitzky atendía a todas las personas por igual cuando llegaban a la sala de redacción, misma que consideraba su casa. “Le encantaba recibir a todo el mundo, desde una Acción Católica, las Damas Grises, la Asociación de Agricultores de Sabanalarga, hasta candidatos presidenciales, ministros”, añadió López.

Y esas visitas luego las recompensaba con las famosas fotos caritas de testimonios después de las también conocidas tertulias.

“Si a una tertulia llegaban 20 personas, eran 20 caritas con sus nombres y apellidos. Era muy riguroso con eso, porque además él decía: – En cada carita nos está leyendo una familia, y hay que destacar por gratitud la visita que nos hizo acá al periódico–”.

Y ese mismo respeto, según contó Osvaldo Sampayo Covo, lo pedía para las personas al momento de informar una noticia.

“Pedía respeto por la forma como se referían a las personas de la tercera edad e igualmente muy atento a las imágenes y a la rigurosidad de los textos”.

Sampayo Covo, quien coincidió con Fernández Renowitzky en TELEHERALDO, añadió: “Todos los domingos se grababa su editorial para el noticiero de televisión en la dirección del periódico, llegaba impecable. Mientras improvisaba su editorial, sin valerse de un libreto, daba cátedra de buen ejercicio periodístico”.

Directamente de la fuente

Aunque existen facilidades tecnológicas al momento de buscar una información, seguramente Juan B. Fernández Renowitzky seguiría pidiendo “ir directamente a la fuente”, rememoró la periodista Zoraida Noriega, quien destacó de él su rigurosidad.

“Era exigente en la escritura de las noticias, pedía que fueran detalladas y que provinieran directamente de la fuente, porque en ese tiempo no existía Google. Entonces, nosotros nos esmerábamos por hacer la entrevista directamente. Al lado de Olguita Emiliani, que era su mano derecha, era un binomio perfecto, porque tenían gran criterio periodístico, eran acuciosos”.

William Vargas Lleras, uno de sus aprendices, se refirió al periodista como “un gran maestro de la profesión”. Lo recuerda como un hombre extremadamente exigente que buscaba el rigor de la información, pero sobre todo la veracidad.

Uno de sus lemas era que la mejor arma de un periodista no era solo la escritura, sino escribir con la verdad. Agregó que sus consejos siempre se basaban en buscar la calidad del trabajo de sus redactores y por ello su legado es bastante significativo.