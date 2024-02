Uno por uno: Mele, el mejor en una noche muy discreta

Junior perdió 1-0 ante Tolima este domingo, en el Metropolitano. No hubo grandes actuaciones, solo Santiago Mele, quien fue la figura del conjunto rojiblanco.

Santiago Mele (7). Salvó varias ocasiones claras. Fue el mejor del equipo, sin lugar a dudas. En el gol no pudo hacer nada. Correcto juego.

Wálmer Pacheco (4). Discreto compromiso. En defensa cumplió, pero su aporte a la hora de atacar fue nulo. Ojalá mejore su nivel.

Emanuel Olivera (6). Mejor primer tiempo que segundo. Tuvo un feo error que por poco cuesta un gol. Del resto tuvo un correcto partido.

Rafael Pérez (6). Unas buenas y otras malas. En líneas generales cumplió, sin embargo, todavía no se nota con la seguridad que se le conoce.

Gabriel Fuentes (6). Buen partido. Eso sí, para el segundo tiempo se apagó un poco. En el primer tiempo sí apoyó más en ataque.

Didier Moreno (6). Luchó balones y corrió mientras estuvo en el campo, sin embargo, estuvo errático a la hora de dar los pases en el juego.

Víctor Cantillo (4). Flojo compromiso. Casi no pesó en el campo y no pudo darle salida al equipo. Estaba tocado físicamente y se notó.

José Enamorado (5.5). Algunos chispazos, pero no más que eso. Erró un gol cantado en el primer tiempo y luego no pesó mucho en el juego.

Yimmi Chará (4). Flojo compromiso. Apareció en algunos momentos y no más. Tuvo una oportunidad clara y la falló. Ojalá mejore.

Déiber Caicedo (4). Discreto partido. Ya lleva varios juegos con un nivel bajo. No pesó, no marcó diferencia y no ganó muchos duelos.

Carlos Bacca (4). No estuvo en su mejor noche. Casi comenzando el juego tuvo una oportunidad clara y la falló. Después casi ni tocó el balón.

Hómer Martínez (5). Ingresó para darle un poco más de orden al equipo, sin embargo, no lo logró. No pesó mucho en el juego.

Marco Pérez (4). Se buscó que con su entrada se ganara más peso ofensivo, no obstante, eso no ocurrió. Tuvo una y no la pudo hacer.

Luis González (5). De los cambios, el mejor. Eso sí, sin ser maravilloso. Tuvo algunas escapadas y le quiso poner más ritmo al encuentro.

Johan Bocanegra (S.C). Entró cuando ya había cambiado el esquema Reyes y no se pudo acomodar. No jugó en su puesto y no alcanza para calificarlo.

Vladimir Hernández (S.C.). Jugó pocos minutos en el partido y no alcanza para calificarlo. Tuvo una posibilidad que pudo resolver mejor en el final.