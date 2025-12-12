Positivo, concentrado y sabiendo que todavía no se ha ganado nada. Esas fueron las sensaciones que expresó el entrenador Alfredo Arias este jueves, en la rueda de prensa previa al juego de ida de la final de la Liga-II ante Tolima, este viernes, a las 8 p. m. en el Metropolitano.

El DT empezó su intervención diciendo que van a intentar encerrar al rival, como siempre han hecho como locales.

“El deseo es que ellos tengan que defender mucho y nosotros atacar. El fútbol tiene dos facetas que son atacar y defender. El que lo haga mejor es el que casi siempre gana y lo vamos a intentar”, manifestó.

“Vamos a hacer todo lo posible por ser campeón. No se puede maquillar con nada. Hemos tenido que salir de varios resultados adversos. En esta instancia me ha tocado solo estar una vez, la perdí, pero también lo agradezco”, complementó.

Fiel a su estilo, el entrenador no dio pistas de la titular, pero explicó la razón por la que utilizó a Javier Báez en Medellín y habló de Guillermo Celis.

“Báez se lesionó y Lucas, aun no teniendo el ritmo suficiente, pudo responder al ritmo y terminó acalambrado. Yo respeté, que a un jugador sin ser capitán, está ahí. Quise demostrar que también eso vale y quise cuidar a Lucas. Está bárbaro Celis. Está concentrado con el resto de compañeros. Mañana (viernes) verán si juega o no”, destacó.

El entrenador también le mandó un mensaje a la hinchada: “Al principio me decían siempre para mandarle un mensaje a la gente. Pero el hincha sabe, siempre va. Te acompaña acá y en la China. En los países que he estado ha sido siempre así. Mañana (viernes) hay que hacerle honor al apoyo de la gente”.

El uruguayo se siente contento en este momento previo a la final y dijo que sus jugadores dejarán todo.

“En otros lados me había cuidado de decirlo, porque el pez por la boca muere. No tuve otra salida más que decir eso, estaba asumiendo eso. Junior es un equipo que le da alegría a toda una región, no puedes decir que vamos a intentar entrar a los ocho. Lo que dije fue porque lo sentía así. Gracias a la gente, a los jugadores pudimos estar en la final”, manifestó.

“Yo estoy disfrutando de esto. He sentido que hemos cumplido con muchas cosas que nos hemos propuesto. He sentido que en mi carrera de entrenador, las curvas las tengo que dar más lentas. Aprovecho de disfrutar el paisaje, que es el estadio lleno, que el de la esquina siempre me diga, profe vamos a ganar. Uno después depende de muchas variables. No puedo prometer que vamos a ganar, pero sí puedo prometer que estos jugadores van a dejar todo”, complementó.

El orientador se refirió a la final que perdió justamente ante los rojiblancos y dijo que siempre aprende de todo.

“Yo soy una persona que ha perdido de muchas maneras y que ha ganado de otras. Con 50 años dije que iba a dirigir, nadie me creía y he dirigido en casi toda Sudamérica. Yo lo que le puedo aportar a Junior es la experiencia”, comentó.

“Sin duda que errores cometemos todos los días todos los seres humanos. Lo que más he aprendido es que lo que más enseña es el error. Si te propones aprendes. Lo que aprendí de la experiencia del título perdido es que no la logras a la primera, que a veces te toca volver a intentarlo. El primer ejemplo fue en mi casa, en mi casa nada faltaba, siempre estudiamos todos. Soy agradecido con la vida, de este país, por permitirme volver a intentarlo”, añadió.

El timonel no quiso pensar en el partido de vuelta y puso todas sus fuerzas en este de ida.

“Nos vamos a preparar para este partido de local, porque tenemos que ganar, hay que salir con todo. Este Tolima está bien, fue a la final con David González, el semestre pasado estuvo cerca de ir a la final. No es un equipo de ahora, es un equipo formado en un proceso. Jugamos ante un muy buen rival. Sin ninguna duda vamos a ir arriba de ellos para intentar ganar”, destacó.

El técnico sacó pecho por su equipo y señaló que fueron justos finalistas.

“Nosotros hemos sido los mismos todo el campeonato. Propositivos fuimos siempre, solo que a veces lo hicimos bien y otras mal. Nosotros no sabemos jugar de otra manera de local que como siempre. Sabemos que cuando atacamos más tienes que estar preparado para defender bien. La idea de juego no cambiará. A veces lo hicimos bien, otras mejor y otras peor”, analizó.

“No empatas dos partidos de visitante en cuadrangulares en Cali y Medellín. Uno ve grandes equipos que tienen que ganar y no lo hacen. Este juegue es de lo que dije antes, defender bien y atacar bien. En la gran mayoría del campeonato lo hicimos bien, pero tuvimos nuestro bache en el que estuvimos mal, principalmente en la Copa Colombia. Luego el equipo funcionó bien, para mi gusto”, agregó.

Por último, Alfredo Arias dijo que fueron muchas fechas líderes y que eso se debe a que hicieron muchas cosas buenas.

“Cumplimos. El fútbol te enseña que jugar lindo no existe. O juegas bien o juegas mal. Lamentablemente, a veces, se nubla el juego cuando tienes la pelota y a todos nos gusta tener la pelota. El equipo ha manifestado, en gran parte del campeonato, jugar bien, porque arriesgamos y ganamos. No sé si estuvimos once fechas primero, ninguno se nos acercó. No estás tantas fechas primero jugamos mal”, concluyó.