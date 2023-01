“Junior me cambió la vida”

¿Usted tiene cuentas en redes sociales?

No. Hay alguien que utiliza mi nombre. Yo estoy desconectado de las redes, yo soy un ignorante para el manejo de esas cosas, mi señora me tiene que estar ayudando permanentemente, se me bloquea el WhatsApp, lo apago y lo prendo nuevamente.

¿Cómo se enteró que había un usurpador de su nombre?

Ya me habían comentado hace rato varias personas, pero me dicen eso, que no dice cosas extravagantes, que es moderado, más moderado que yo, por lo menos en esta entrevista.

De los jugadores de Colombia con nombre, ¿a cuál tiene mente para traer: Muriel, James, Falcao, Cuadrado?

Los quisiera más jóvenes. Juan Fernando tenía 29 años cuando lo trajimos (risas).

¿Cuál es el sueño de Fuad Char con Junior?

Fortalecer las divisiones menores. Eso tiene que ver con toda la estructura futbolística nuestra: Barranquilla FC y Junior.

¿Qué le aconsejaría a un empresario que le diga que quiere comprar un equipo en el fútbol colombiano?

Si tiene mucho dinero lo dejaría que hiciera lo que quisiera. A mí se me acercó un amigo barranquillero y me dijo que estaba tratando de organizar un grupo para comprar el Deportivo Pereira. Yo le dije: no te metas en eso, esto no es fácil. Coger el Pereira de cero y tratar de funcionar con una afición como la que tiene el Pereira te compromete.

¿Le quitó la idea de la cabeza?

No sé si le quite la idea de la cabeza, pero por lo menos no lo hizo. Estaba pensando en algo que le pudiera dar resultados financieros, pero le dije que no era fácil.

Junior se ha mantenido en el tiempo como un equipo protagonista del fútbol colombiano. ¿Cuál ha sido la clave de esa constancia?

El respaldo financiero. Esto de las propiedades en Solinilla y Malambo son inversiones grandes que necesita un club de la categoría del nuestro para funcionar y tener la posibilidad de contar en el futuro con jóvenes profesionales del fútbol. Ya estamos avanzados en esto. Con las ventas significativas como las de Luis Díaz y Chará, jugadores que nos produjeron entre los dos más de 20 millones de dólares, hemos tenido una consolidación financiera bastante importante.

La gente dice que Fuad Char está obsesionado con ganar la Copa Libertadores. ¿Eso es tan así?

No. Yo conozco nuestras limitaciones. Mientras recibamos 500,000 dólares al año y los brasileños 200 millones y los argentinos 100 millones, siempre va a ser de ellos el torneo.