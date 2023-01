El presbítero que desde Barranquilla logró sacar a flote su lado más humano

Monseñor Tamayo alude este acto a la tarea que todo ser humano debe llevar a cabo desde cada ámbito y cada talento, escenarios en donde debe primar la vocación de servicio hacia los demás.

“La gente necesita estar atenta siempre para recibir algún servicio siempre y conociéndole las necesidades al prójimo se puede estar dispuesto a servirle”.

Pese a no gozar de la misma lucidez de años atrás. Hoy, ad portas de cumplir 85 años (el próximo 20 de julio), el presbítero continúa preservando aquella preocupación por el bienestar de los demás sin distinción de clases sociales, raza o credo.

“Lo que más me ha gustado es que la gente está confiada en que pueden tocar a mi puerta que siempre estará abierta para que ellos sientan la alegría y yo sienta también la respuesta de ellos”.

Su mejor respuesta es la sonrisa de los fieles y la gratitud infinita que a él le atribuyen. No espera nada a cambio de lo que por pasión realiza. Es por ello que espera que la satisfacción sea el mejor regalo de todos aquellos que también quieren vivir para servir.

“Cada uno debe estar muy dispuesto a mirar a su alrededor para poder dar la respuesta constante sin esperar otra cosa que la satisfacción propia”.

Y es que con su llegada, los atlanticenses sabían que no se trataba de un sacerdote cualquiera, iban a presenciar a un edificador de iglesias y gestor de labores sociales. Alrededor de ellas se reúnen puestos de salud, escuelas, comedores sociales y canchas deportivas.

El religioso es un ‘currambero’ más y, haciéndole honor a ello, en 1999 el Concejo Distrital le otorgó el título de Ciudadano de Barranquilla y lo adoptó como hijo preclaro y benemérito.

“Me considero un barranquillero más. Lo que la gente me entrega y me dice es lo que me mantiene siempre alegre y dispuesto a seguir aquí”.

Ese es monseñor Tamayo, para quien la generosidad nace del corazón y la vocación de servicio debe dejar una huella indeleble.