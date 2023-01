Una diseñadora llena de gracia y creatividad

Aunque asegura que en ningún momento tomó la decisión de dedicarse al diseño, la vida poco a poco la guió a este.

“Una mañana cualquiera, mi vecina que era esposa de un magistrado me sorprende asomándose por la paredilla del patio para decirme que su hija se casaba y que quería que yo le hiciera su vestido de novia, a lo cual yo respondí asustadisima que no podía, pero ella me respondió: ‘Mire mija, usted es capaz de todo, no le dé miedo, eso me dio la fuerza y me arriesgué’”.

Luego de construir el vestido no solo la familia de la novia quedó encantada con el resultado, sino que comenzaron a aparecer nuevas clientas que querían sus propios vestidos.

Uno de los secretos mejor guardados de Amalín es la forma en la que crea sus patrones es en las páginas de EL HERALDO.

“Cuando yo digo que mis moldes los armo con las páginas de EL HERALDO la gente no me cree, pero en realidad es donde mejor me quedan maquetados los vestido”.