El ‘Zurdo’ López fue el que hizo debutar a Juan Cruz Real en primera división

Aunque Juan Cruz Real llegó a principios de año a Junior, parece que el orientador ya tenía un vínculo algo especial con el equipo rojiblanco, con el cual se prepara para el debut en la segunda Liga del año.

En sus épocas como jugador profesional, si bien no resaltó mucho dentro del campo, tuvo un momento que a todo futbolista lo deja marcado para siempre: su debut en primera división.

Más allá de lo emotivo que pudo haber sido para el entrenador del conjunto rojiblanco ese primer partido, hoy en día tiene un valor agregado por el técnico que le dio su primera gran oportunidad.

Y es que en el año 1995, cuando Independiente de Avellaneda afrontaba la extinta Supercopa, Miguel Ángel López decidió darle oportunidad a varios deportistas de la reserva de jugar, entre esos incluidos el actual timonel del ‘Tiburón’, que le contó a EL HERALDO acerca de ese momento.

“En el año 1995 que me tocó debutar, el entrenador de Independiente era Miguel Ángel López. En ese momento Independiente estaba jugando la antigua Supercopa, que jugaban todos los campeones de la Libertadores. Todos los jóvenes que estábamos en reserva, con pocas opciones de jugar en primera, nos dieron la oportunidad ahí”, manifestó Cruz Real.

El estratega, de 45 años, recordó cómo era el ‘Zurdo’ –quien fue campeón en 2004 con Junior- cuando era entrenador y dijo que está pendiente de “tomar un café” con él.

“Recuerdo que era tranquilo. Le debo un café, yo no sabía que vivía acá, quedé en ir a verlo. Por las obligaciones, las corridas y que él se fue un tiempo a Argentina, no he podido verlo. Ya intercambié algunos mensajes con él y no he podido hablar bien con él. Le debo el reunirnos”, explicó el orientador.

“Sé que él es muy respetado en Barranquilla y yo también le guardo mucho respeto al ‘Zurdo’ porque fue el entrenador que me hizo debutar en primera división”, añadió.

No fue el mejor jugador, pero Juan Cruz Real tiene el recuerdo vivo de que su primera oportunidad en primera división se la dio Miguel Ángel López, uno de los entrenadores que más ciclos ha tenido en Junior y que estuvo en el recordado título de 2004 en Medellín, ante Atlético Nacional.

En ese Independiente de Avellaneda en el que tuvo sus primeros momentos futboleros el técnico de Junior, uno de sus compañeros fue el cancerbero colombiano Faryd Mondragón.