Junior se enfrenta a esta hora con Atlético FC, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, en partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia.

El choque de ida, en Barranquilla, concluyó con victoria rojiblanca por marcador de 2-0.

MINUTO A MINUTO

7-Centro desde la izquierda que la zaga de Junior no atina a rechazar correctamente. La pelota queda suelta y un atacante local remata a las manos de Jefferson Martínez.

41-Media volea de ‘Tití’ Rodríguez y la pelota se va muy por encima del travesaño.

44-Gol de Atlético FC. Junior Escobar pasa como ‘Pedro por su casa’ ante la marca de Yéferson Moreno y Daniel Rivera, hace una pared con un compañero, la bola se le iba larga, parecía que Moreno y Martínez la aseguraban, pero se durmieron y Escobar la punteó para pasarla entre las piernas del portero y anotar.

64-El arquero local rechaza un potente remate de Yeison Suárez con sello de gol.

Así forma Junior: Jefferson Martínez; Yéferson Moreno (Yeison Suárez, 46), Daniel Rivera, Lucas Monzón (José Cuenú, 46), Edwin Herrera; Didier Moreno, Fabián Ángel (Diego Mendoza, 46); Jhon Salazar (Jesús Rivas, 63), Teófilo Gutiérrez, Bryan Castrillón; Andrés Steven Rodríguez.