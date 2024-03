Constituyente es para que colombianos designen a sus a representantes: Lleras

“Bienvenida la Constituyente abramosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante. Y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país. Que no haya Constituyente no quiere decir que el gobierno de Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que sí tenemos claro, es que cada vez le importan menos las instituciones y el Estado de Derecho”, afirmó Lleras.