Nunca saqué un millón de votos en esas regiones: Petro responde a su hermano

Después de aclarar que nunca fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, uno de los puntos que tocó Juan Fernando en el programa, Petro también respondió al tema del impulso de votos que supuestamente habría logrado su hermano con personas recluidas en cárceles del país para poder ganar las elecciones presidenciales de 2022.

“... Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó”, fue parte de lo que mencionó Juan Fernando.

Ante eso, el mandatario nacional aseguró en su cuenta de X que su elección se logró gracias al voto de los jóvenes entre 18 y 22 años que "salieron a votar como nunca".

"Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes", trinó Petro,