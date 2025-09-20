El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, se sumó a la carrera por la Presidencia de la República. Su nombre hace parte de un grupo de precandidatos “pensantes” en el beneficio del país.

“El país merece un oxígeno, una nueva oportunidad para salir de este desgobierno en el que nos encontramos. He llegado a un lugar de diálogo, con personas muy pensantes que están pensando en el país”, aseguró en diálogo con EL HERALDO.

Enfatizó que este ejercicio político se encuentra basado en el principio de la unidad, como un camino para la construcción de un mejor país.

“Aquí no puede cada uno pensar desde la vanidad ni el orgullo, sino desde el país, en que todos podemos sacar adelante a Colombia. Por eso decidí sumarme y estamos esperando cómo serán las condiciones para, a nivel de encuesta, sacar el candidato oficial de este grupo”, mencionó.

También resaltó que se requiere una nueva política de justicia: “Con los criminales no hay que dialogar, hay que combatirlos. Hay que hacerlo con seriedad y con mucha seguridad. Debemos devolverle el concepto autoritario a nuestra fuerza pública, duplicando su presupuesto y regresando más de 30 mil miembros que les han quitado y que no han regresado. También debemos tratar de vincular a los más de 70 generales que fueron retirados, lo cual afecta el presupuesto y la experiencia”.