Estoy convencida de que el único camino para lograr la paz es el diálogo, pero no haciendo concesiones de terreno como pretenden una vez más las Farc, esa experiencia se tuvo con el Caguán y no la supieron valorar.

No comparto la loca idea de bombardear a los nuevos paracos, llámense Urabeños o bacrim, igual son bandas de criminales, hay que combatirlos pero en forma directa, no con ataques al azar en donde caería sin lugar a dudas una gran población civil de inocentes.

Nunca creí en el desarme de los ‘paras’, esta es la prueba, como tampoco he creído en la ley loca de Justicia y Paz, no cuando no ha habido ningún desarme, no cuando se cometieron y se siguen cometido delitos de lesa humanidad, como son las masacres, la utilización de motosierras, etc., tampoco creo que sean perdonables los secuestros realizados por las Farc.

Sí creo en las mesas de diálogo, en acuerdos, en el reintegro de muchos integrantes de los diferentes grupos fuera de la ley, siempre y cuando no hayan cometido atrocidades como las antes mencionadas.

En este orden de ideas, yo sí creo que todos tenemos derecho a cambiar de pensar y rectificar, muchos del M19, por ejemplo, lo hicieron y se reintegraron, entendieron que el diálogo y la vía política es la ruta correcta. Sí al diálogo.

Magda Correa De Andreis

