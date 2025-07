En el Centro de nuestra ciudad existe un espacio que merece, sin duda alguna, una mayor atención de las autoridades distritales. La Biblioteca Departamental y su entorno. Podríamos convertirla en una gran Ciudadela Estudiantil. Y refiérome a rodear nuestra Biblioteca Departamental de escuelas, colegios, academias de arte, danzas, etc, etc. Propongo recuperar el Corazón Histórico de nuestra urbe. Existe una gran cantidad de edificaciones convertidas en verdaderas ‘ventanas rotas’, en el abandono total, y otras no tan abandonadas pero lejos de la razón para lo cual fueron construidas.

Y esa es la oportunidad histórica que tenemos para valorar nuestros sitios emblemáticos y vincularlos a los procesos formativos de nuestra juventud. En un recorrido que hicimos por la Biblioteca y su entorno nos encontramos con situaciones inverosímiles. Por ejemplo, una cipote cantina-billar frente a la Casa del Saber, ¿habrase visto algo así? En el parque que todo el mundo llama San José, no es San José, es el Parque Centenario, donado por la Colonia Árabe-Siria con motivo de los cien años de la Independencia Nacional, en el año 1910, y resaltada con la imponente líder y heroína Policarpa Salavarrieta, está encerrado con altas rejas que lo protegen de la invasión nocturna de cualquier clase de personajes indiferentes al respeto por lo nuestro, independientemente de que allí funciona un CAI. Nombraremos algunas edificaciones que podrían ser útiles para el proyecto de Ciudadela Estudiantil Meira del Mar:

El edificio Paternostro, de la carrera Ricaurte con Caldas (cra 39 con calle 38), calle 42 entre 41 y 43; el edificio Manotas, de la 38 con 38, el espacio que está ubicado en el frente del parque por la cra 39, la parte de atrás de la iglesia de San José; los edificios que están sobre la calle 38 entre 41 y 43 y muchos más, como el edificio donde alguna vez funcionó la Telefónica de Barranquilla, hoy convertido en el Centro de Servicios Judiciales o Unidad de Reacción Inmediata, muy mal ubicada por cierto, ya que contribuye a generar poca movilidad por el sector que, todos sabemos, es de mucha circulación, además de ser peligroso para el peatón común, por cualquier eventualidad que pueda presentarse en razón a la clase de criminales que reseñan en dichas dependencias. Este podría ser el lugar para la Escuela de Música Distrital. Y si se elabora un estudio y análisis sobre el tema, encontraremos mil razones para seguir creyendo en el proceso educativo. Vale la ocasión para felicitar a todos aquellos que lo han impulsado, especialmente a el señor alcalde Alejandro Char y esperamos que con la alcaldesa Elsa Noguera prosigamos en esa dirección.

Finalmente, creemos que existen también otros temas importantes de ciudad, como el de la inseguridad, muy complejo por cierto, que amerita, por supuesto, un análisis profundo que nos lleve a comprender las razones fundamentales de ello.

René Adolfo Pantoja De Marchena

