Leída su reflexión del día 05 de enero de 2012, en sus análisis y comentarios bajo el título de “Camino hacia el abismo”, en la cual hace referencia al “holocausto nuclear y al cambio climático”.

Respeto su opinión, pero no las comparto. El primer indicio es que una catástrofe nuclear a estas alturas haría retroceder la historia hacia la época de la barbarie, hoy la sociedad está más consciente del verdadero peligro que ello representa para la vida en el único lugar del universo en que podemos vivir los seres humanos, existen muchos organismos internacionales, existe el clamor de la humanidad en general y existe la conciencia individual congregada en una colectividad que sabe a ciencia cierta quiénes son los enemigos de la humanidad y cuáles son sus verdaderos intereses.

Cada país vela por su seguridad y su soberanía, la cual está contemplada en los tratados internacionales que usted muy bien conoce, y quien ose retar a un país se atendrá a las consecuencias, existe en la actualidad una guerra fría sicológica, basada en amenazas sin aplicaciones de hecho. La revolución triunfará por su filantropía,por la integración y la pacificación del mundo, los discursos amenazantes de algunas potencias están haciendo que ellas mismas vayan perdiendo el respeto y la credibilidad que la humanidad les había reportado, la historia es fiel testigo de quiénes con sus actos y comportamientos están destruyendo al mundo, será un juicio moral que recibirán como castigo a sus acciones.

Por otro lado, como investigador, no de copialina tercerizada, sino a base de reflexiones científicas y análisis, he interpretado todos los argumentos sobre el ‘calentamiento global y el cambio climático’, objetivamente he llegado a la conclusión de que estamos frente a una depredación cómplice disfrazada de crecimiento sostenido, de eso ya hice alusión en mi libro Mitociencia y mercado, y en artículos que muy gentilmente ha venido publicando el principal diario de la Región Caribe, EL HERALDO de Barranquilla, y en algunas página web. La Tierra incuestionablemente irá hacia el enfriamiento. Infortunadamente nuestros académicos y profesionales no se toman el trabajo de verificar la información que reciben.

José de Jesús Tejada Maury

jotema044@gmail.com