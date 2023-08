¿Quién es Daniel Noboa, el joven que podría ser presidente de Ecuador?

Noboa, el primero de los ocho candidatos a la Presidencia en anunciar su candidatura en mayo pasado, había asegurado que en estas elecciones estaban en juego la seguridad de las familias, el desarrollo económico, el empleo y la salud.

"Yo soy un hombre de proyectos, que no se rinde, no renuncia, va en mi ADN. Creo firmemente que entre todos podemos hacer del Ecuador el proyecto que deseamos, conmigo como presidente. Si me dan su apoyo, lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía, no por beneficios propios", ha señalado.

Noboa, que cree que Ecuador "grita por un cambio de mentalidad", sostiene que es el "momento de recuperar el ADN el Ecuador, ese ADN luchador". "Este es el momento de empezar a crear una gran alianza democrática nacional para darle al Ecuador el rumbo que merece", apunta.